Che fine aveva fatto Luis Sal? Il noto youtuber era sparito dopo la lite con Fedez ma ora è riapparso dopo tanti mesi…

Nei giorni in cui Fedez non sta bene, ecco che all’improvviso riappare uno dei personaggi che negli ultimo anni gli era stato sempre accanto, almeno lavorativamente, ma con cui proprio mesi fa aveva avuto una forte rottura. Parliamo di Luis Sal che col rapper aveva ideato e creato il podcast ‘Muschio Selvaggio’. I due, come noto, avevano avuto delle fortissime discussioni con botta e risposta divenuti virali. Da quale momento, il giovane youtuber si era defilato salvo riapparire, appunto, adesso su X, ex Twitter.

Luis Sal, il messaggio social dopo mesi di assenza

Il ritorno all’uso dei social di Luis Sal fa sicuramente parlare e desta una certa curiosità, specie per le tempistiche. Sebbene il suo messaggio sia una palese “freddura” e non pare poter essere inserita in alcun contesto, indubbiamente il fatto che il giovane sia tornato a scrivere qualcosa proprio quando il suo amico-nemico Fedez non sta bene ha suscitato forte interesse.

Il ragazzo, va detto, non scriveva su X, ex Twitter, dal lontano aprile mentre su Instagram si era lasciato andare ad un post nel mese di giugno. Dando uno sguardo anche all’account Youtube, il giovane non pubblica video o contenuti da tempo.

In tal senso, al netto delle risate per la sua battuta, in tantisismi gli hanno domandato che fine avesse fatto: “Ma Luis dove sei?”, “Ci manchi”, “Ma cosa ti è successo, perché sei sparito?”. Queste alcune delle domande che possono leggersi sotto al messaggio del ragazzo. Domande a cui Sal, però, non ha risposto. Staremo a vedere se “l’ex amico di Fedez” si farà vivo ancora e in quale occasione. Intanto un velo di mistero in questo suo “ritorno”, resta…

Di seguito il suo ultimo post su X, ex Twitter:

Per un impotente “creampie” è un passato remoto — Luis Sal (@saluis97) September 30, 2023

Va detto che in precedenza, il ragazzo aveva condiviso su Instagram una serie di scatti in occasione del suo compleanno a giugno:

