Arriva la pesante replica di Fedez riguardo le voci di una sua dichiarazione sul fatto che fosse “nullatenente”. L’attacco al Codacons.

Era prevedibile una risposta di Fedez dopo le notizie di queste ultime ore che riportavano di alcune sue dichiarazioni davanti ai giudici a proposito del fatto che fosse “nullatenente”. Il rapper ha voluto fare chiarezza ed intervenire dopo l’ennesima querelle che si è creata col Codacons che ha chiesto di fare chiarezza sulla vicenda.

Fedez nullatenente: la replica del rapper

Attraverso le sue stories Instagram, Fedez ha replicato con forza alle notizie che sono circolate in rete: “Prendo atto di questo grandissimo scoop che sta circolando su tutte le testate, diramato dal Codacons in cui campeggia il titolo ‘Fedez dichiara che è nullatenente’. No, non è vero, non ho dichiarato questo”, ha esordito il rapper.

“Come sempre prendono un pezzo di una cosa, lo decontestualizzano e lo fanno passare per un’altra cosa. Che bello! Veniamo a noi: in uno dei tanti procedimenti per diffamazione che mi ha fatto il Codacons, tutti archiviati ci tengo a dirlo, il giudice mi chiede ‘Federico tu possiedi beni immobili, navi o macchine?’. E io faccio ‘No, è tutto intestato alla mia società. Da questo punto di vista, riguardo a questa domanda, sono nullatenente’. Che non vuole dire che sono nullatenente in generale”.

Come se non bastasse, Federico ha deciso di togliersi l’ennesimo sassolino dalla scarpa contro il Codacons: “Detto ciò, io ho avuto controlli da parte della Guardia di Finanza che non hanno mai rilevato nulla di illecito, attualmente non ho nulla in sospeso. Quindi mi domando: A, quale sia la notizia? B, quale sia l’illecito? C, perché il Codacons per far parlare di sé deve sempre buttare merda su di me e le persone con cui lavoro”.

Successivamente Federico ha anche mostrato come, nelle ricerche di google, se si scrive Codacons, la parola associata e consigliata è proprio il suo nome…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del rapper:

