Secondo alcuni amici del rapper, Fedez starebbe attraversando un periodo difficile. Scopri le scioccanti rivelazioni di un’ex amica!

Gli ultimi eventi che hanno coinvolto Fedez hanno destato preoccupazione negli amici del rapper, che hanno notato un comportamento inusuale nel loro caro amico. L’ultimo caso che ha coinvolto Federico, ossia la rissa con Cristiano Iovino, sta facendo preoccupare le persone più vicine a lui.

Il settimanale Gente ha intervistato alcune delle persone più vicine al rapper per sapere cosa pensano delle ultime vicende che lo coinvolgono, e le rivelazioni sono preoccupanti.

Fedez, le rivelazioni: “Cambia sempre amici perché litiga con tutti”

Tra le persone intervistate da Gente c’è anche un’ex amica, la cui identità rimane segreta, che rivela alcuni dettagli sulle frequentazioni del rapper.

Ha, infatti, dichiarato che “Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti“. Poi continua: “Prima J-Ax, poi Rovazzi e poi Luis Sal. Ora è il turno degli ultras. Che magari lo fanno anche sentire sicuro“.

Infatti, nell’ultimo periodo Fedez è stato visto con alcuni dei membri dei gruppi ultras del Milan, tra cui lo stesso bodyguard Christian Rosiello che ormai da diverso tempo lavora per il rapper.

Ma nell’intervista ecco arrivare la parte più preoccupante.

Le rivelazioni degli amici del rapper: “Sta facendo ca**ate”

Riguardo alla vicenda Fedez-Iovino, l’ex amica del rapper dichiara: “Possibile che non avesse pensato alle conseguenze? Ho un’unica spiegazione: non sta bene ma per davvero“.

Ma poi prosegue spiegando qual è, secondo lei, la situazione che tra attraversando attualmente l’ex amico: “Si è lasciato con la moglie e sta facendo ca**ate“.

Il rapper al momento ha negato ogni coinvolgimento nella rissa contro il personal trainer Cristiano Iovino, ma intanto sono spuntate le prime immagini della discoteca The Club che dimostrano il suo coinvolgimento nello scontro avvenuto nella prima parte della serata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG