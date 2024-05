Nuovo capitolo dell’ospitata di Fedez da Cattelan in Rai. Il rapper non sarà presente nel programma per “motivi di salute”. Cosa sta succedendo.

Ospitata saltata, poi una sorta di smentita e, adesso, il “no” diventato ufficiale. Nuovo capitolo della querelle sulla presenza di Fedez nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, ‘Da vicino nessuno è normale’. Il rapper, infatti, non sarà presente nello show Rai come annunciato dalla stessa tv di Stato e, poi, anche dal conduttore.

Fedez, niente Cattelan: “Motivi di salute”

Non ci sarà Fedez nel nuovo programma di Alessandro Cattelan in Rai, ‘Da vicino nessuno è normale’. Dopo i tanti tira e molla, nelle scorse ore è arrivata anche la chiusura finale della tv di Stato con tanto di nota ufficiale. Il rapper, per ora, non andrà nella trasmissione per “motivi di salute”. “Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2″.

Le parole del conduttore

A confermare la situazione legata a Fedez è stato lo stesso Cattelan in un’intervista al Corriere della Sera: “Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima”, ha esordito. “Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo… ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato”.

E ancora: “Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”, ha detto ancora il presentatore che ha quindi sottolineato la versione data dalla Rai sul rapper.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG