Si è conclusa l’edizione 2023-24 di Amici con un successo inaspettato, quello di Sarah Toscano. Tutto sull’ultima puntata e il “giallo” alla festa…

Una finalissima davvero ricca di colpi di scena ad Amici con un duello “in rosa” per il successo conclusivo. A giocarsi il trionfo dell’edizione 2023-24 del programma sono state Marisol e Sarah con la seconda che, alla fine, si è aggiudicata la coppa più grande. Un trionfo inatteso e che ha visto la ragazza emozionarsi per quanto fatto durante tutto il percorso. Dopo la vittoria non sono mancati i commenti e anche un piccolo “giallo”…

Amici, Sarah Toscano vince il programma

Al netto delle previsioni che vedevano, almeno lato canto, i ragazzi – Holden, Petit e Mida – favoriti, è stata Sarah Toscano a trionfare eliminando i colleghi uno ad uno. Il primo a salutare è stato Mida, poi Holden ed infine Petit dando alla giovane artista la vittoria della categoria. Lo stesso percorso ha fatto Marisol nel ballo vincendo il faccia a faccia con Dustin, superlativo nelle sue esibizioni e premiato poi con proposte di lavoro molto importanti.

Nello “scontro finale”, però, come detto, a vincere è stata Sarah Toscano che quindi ha trionfato sia nella categoria sia in generale nel talent show. Una finale tutta in rosa che ha stupito lo studio, in positivo, e anche il web che si è scatenato ad elogiare l’operato delle due artiste che sono state in grado di fornire uno spettacolo bellissimo.

Le parole e il “giallo alla festa

Al momento di alzare la coppa della vittoria di Amici, Sarah ha detto in lacrime: “Sto ancora realizzando cosa sia successo essere entrata qua senza saper niente e poi essere qui… sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta”.

Dopo aver esultato è stato il momento di una piccola festa dove, va detto, c’è stato un piccolo giallo. Infatti, come sottolineato da Leggo, in alcuni filmati circolati in rete, pare che i ragazzi si siano fermati a godersi il momento. All’appello, almeno dai video circolati, non è sembrato presente Holden che, però, è stato poi fotografato da alcuni fan fuori degli studi Mediaset, prima che andasse via.

