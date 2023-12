Fedez ha risposto ad alcune domande dei fan che gli hanno chiesto come trascorrerà le imminenti feste di Natale.

Fedez ha risposto con ironia ad alcune domande dei fan che gli hanno chiesto come trascorrerà le feste di Natale, e ha precisato che, di certo, non trascorrerà molto tempo in casa.

“Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? (…) Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno”. Quando qualcuno gli ha fatto notare con sarcasmo “che fatica essere ricchi”, il rapper ha deciso di replicare.

Fedez: l’ironia sul Natale con Chiara Ferragni

Fedez ha ironizzato via social sulle numerose attività che sua moglie, Chiara Ferragni, amerebbe fare durante le feste di Natale e a seguire ha replicato contro chi ha interpretato le sue parole come l’ennesimo sfoggio di ricchezza. “No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa”, ha precisato il rapper che, notoriamente, è più pantofolaio rispetto alla sua dolce metà.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla storia tra lui e l’influencer che, lo scorso marzo, hanno svelato pubblicamente di stare attraversando un periodo di crisi. Oggi i due sembrano finalmente aver risolto le loro incomprensioni e, in tanti, sono curiosi di saperne di più sul loro conto.

