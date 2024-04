Dopo la breve pausa pasquale, Fedez è tornato nel suo nuovo nido da single ed è pronto per un viaggio speciale, insieme ai figli.

Fedez, il rapper italiano, è tornato a Milano dopo una breve vacanza in montagna in Valle D’Aosta. Questa è stata la sua prima Pasqua da solo, dopo la separazione da Chiara Ferragni. L’influencer, infatti, ha trascorso le festività a Dubai con i loro figli, Leone e Vittoria e la sua famiglia.

Nonostante la distanza, Fedez è rimasto vicino ai suoi fan attraverso le storie Instagram, condividendo momenti della sua vita e delle sue emozioni. Ma ora che è tornato a Milano ha fatto un annuncio inaspettato nelle sue storie Instagram.

Fedez: il viaggio a Miami insieme ai figli

In una serie di storie Instagram, Fedez ha mostrato alcuni nuovi pezzi d’arredamento della sua nuova casa a Milano. Nel salotto, dominato da un grande divano e un tavolino colorato, ha ammesso che, sebbene sia ancora un po’ vuota, sta prendendo forma. Ma la vera sorpresa è stata l’annuncio della prossima vacanza con i suoi bambini.

Infatti, a pochi mesi di distanza dall’ultimo viaggio, il rapper tornerà a Miami, stavolta accompagnato da Leone e Vittoria.

Nonostante la recente separazione da Chiara Ferragni, il rapper ha mantenuto la sua priorità sui figli, cercando di proteggere la loro privacy durante questo periodo mediaticamente delicato.

Fedez e i figli: una nuova avventura negli Stati Uniti

Con grande entusiasmo, Fedez ha annunciato ai suoi follower che presto partirà per una vacanza con Leone e Vittoria, sottolineando quanto non vedesse l’ora di riunirsi con loro. Infatti, nella storia Instagram scrive: “Da Milano a Miami… Finalmente parto con i miei bambini, non vedevo l’ora!“

Trattandosi del secondo viaggio a Miami a distanza di pochi mesi verrebbe da chiedersi se il rapper non abbia degli impegni lavorativi negli States. Sta forse gettando le basi per iniziare una nuova vita negli USA?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG