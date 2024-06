Nuove dichiarazioni sul rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper non ha fatto mancare alcune frecciate all’ex moglie e ai suoi amici.

Arrivano dettagli inediti sulla rottura tra i Ferragnez e a fornirli è stato uno dei protagonisti, ovvero Fedez. Il rapper, infatti, ha parlato su Twitch Tv ospite dello streamer Grenbaud, lasciandosi scappare alcune affermazioni sull’ex moglie, Chiara Ferragni e anche la sua cerchia di amici. Le sue parole hanno già generato diverse reazioni.

Fedez, la relazione tossica con Chiara Ferragni

Come detto, in queste ore Fedez è stato protagonista su Twitch Tv ospite dello streamer Grenbaud. Oltre a parlare della rissa con Iovino, il rapper si è lasciato andare ad alcune frasi, riprese in queste ore anche dal Corriere della Sera e da Leggo, decisamente forti verso la sua ex, Chiara Ferragni. Federico, infatti, ha parlato apertamente di “relazione tossica”.

Facendo riferimento alla canzone fatta con Emis Killa, ‘Sexy shop’, Fedez ha spiegato con chiaro passaggo sull’ex moglie: “Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene…”.

E ancora: “Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”.

La protezione dei figli

Se sull’ex moglie e sulla sua cerchia di amici Federico ha avuto da ridire, il suo primo pensiero resta comunque la famiglia ed in particolare i suoi figli: “Sono una ragione per vivere. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo“, ha detto il rapper facendo riferimento anche alla rissa con Iovino. Inoltre Fedez ha anche aggiunto che sta “cercando di vederli il più possibile”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG