Ci sono novità sul caso della rissa e del successivo pestaggio ai danni di Cristiano Iovino che ha coinvolto anche Fedez.

La vicenda che ha visto coinvolto Fedez e Cristiano Iovino deve ancora essere chiarita. Eppure, in queste ore, sembrano esserci delle novità. In particolare quelle legate ad un presunto accordo tra i due. Il personal trainer avrebbe deciso di non sporgere alcuna querela dopo i fatti accaduti nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.

Fedez-Iovino, arriva l’accordo dopo la rissa

Come riferito dall’Ansa, il rapper e il personal trainer avrebbero raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra l’altro, Iovino rinuncerà, da quanto si è appreso, ad eventuali azioni penali nei confronti di Fedez. Questo è quanto riferito da fonti legali, a seguito ad un’anticipazione comparsa su Dillinger News, sito di Fabrizio Corona, sul caso della presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.

I fatti e gli step futuri

L’Ansa ha anche ricostruito i fatti che sarebbero avvenuti tra i due volti noti. Dopo il pestaggio ai danni del personal trainer romano da parte di un gruppo di 8-9 uomini, al quale sarebbe stato presente lo stesso Fedez, indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, lo stesso Iovino aveva rifiutato il trasporto in ospedale e non aveva denunciato l’accaduto.

Non solo. Il personal trainer non avrebbe collaborato alle indagini e, in questo senso, non aveva fornito elementi utili per ricostruire meglio la vicenda. Successivamente era emerso che poco prima del pestaggio, c’era stata una lite nella discoteca The Club proprio con Fedez. Il prossimo passaggio sembra essere chiaro: se Iovino non presenterà una querela entro la fine di luglio – e a questo punto con la transazione siglata non dovrebbe farlo – le accuse di lesioni e percosse dovrebbero cadere in modo automatico in quanto non perseguibili d’ufficio. Sempre secondo l’Ansa, potrebbe rimanere in piedi solo l’accusa di rissa.

