Fedez ha voltato pagina dopo Chiara Ferragni e ora si gode le sue vacanze insieme alla nuova fiamma, la modella Garance Authié.

Ormai Fedez e la modella francese Garance Authié non si nascondono più e sono pronti a godersi le vacanze estive insieme. Solamente pochi giorni fa, infatti, la modella francese aveva pubblicato un post su Instagram in cui scriveva “Pronti per le vacanze italiane?“, e adesso sono ufficialmente iniziate.

Il rapper pochi giorni fa è volato in Puglia per un’iniziativa legata all’ex Ilva, e presto l’ha raggiunto la sua nuova fiamma per godersi il relax e le bellezze di Taranto.

Fedez e Garance Authié insieme in Puglia

Anche se Fedez non ha pubblicato nessuna foto insieme alla nuova fidanzata, non è stato difficile raccogliere gli indizi della loro prima vacanza insieme. Infatti, il rapper e la modella hanno condiviso alcune fotografie da cui è stato possibile notare che si trovavano nello stesso posto.

Nelle foto pubblicate da Garance, infatti, possiamo anche notare il nuovo cagnolino di Fedez, Silvio, una prova che i due si trovavano insieme nella romantica masseria pugliese.

Nei commenti, inoltre, si legge “Voler far sapere a tutti i costi che è in compagnia di Federico, infantile“, mentre qualcun altro scrive “La foto a Silvio. Solo per far capire con chi sta“.

Fedez e Garance Authié: la reazione di Chiara Ferragni

Mentre Fedez e la sua nuova fiamma si godono una vacanza nella splendida regione pugliese, Chiara Ferragni è volata in Sicilia per partecipare alle nozze della sua amica Diletta Leotta.

Non sono, però, mancate le frecciatine rivolte all’ex marito. Infatti, nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale ha pubblicato alcune citazioni, tra cui una frase di Jovanotti: “È bello vivere anche se si sta male volevo dirtelo perché ce l’ho nel cuore. Son sicurissimo, amore“.

