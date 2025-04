Fedez: dopo Chiara Ferragni (e Angelica Montini), baci appassionati con un’altra donna

Fedez torna “all’attacco” dopo la fine della storia con Angelica Montini: il rapper beccato a baciare una donna in discoteca.

La vita privata di Fedez continua a finire al centro dell’attenzione dei media, soprattutto in seguito alla separazione da Chiara Ferragni. Dopo i (molteplici) flirt estivi della scorsa estate, e la turbolenta relazione con Angelica Montini (presunta amante da prima che il rapper sposasse Chiara), adesso Federico torna a divertirsi.

Infatti, nei giorni scorsi è stato beccato in compagnia di un’altra donna in discoteca mentre si scambiavano baci appassionati, come riporta il settimanale Chi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Fedez: baci appassionati in discoteca

Un lungo video pubblicato sulla pagina Instagram di Chi mostra il rapper in compagnia di una donna dal caschetto nero e abito rosso.

Secondo quanto riportato, la serata sarebbe iniziata al Twiga, locale di tendenza recentemente passato da Flavio Briatore a Leonardo Del Vecchio, e proseguita al celebre Jimmy’z, punto di ritrovo per VIP e jet-set internazionale.

È proprio lì che Fedez avrebbe incontrato la misteriosa donna con cui sembra essere subito scattata una forte intesa.

Fedez e la nuova fiamma: l’identità della donna del mistero

Al momento non si conosce l’identità della ragazza, ma le immagini fanno pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni legate alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez torna dunque al centro del gossip, questa volta per un possibile nuovo amore.

Il rapper, che recentemente ha pubblicato un brano con testi dal tono provocatorio e diretto, non ha confermato alcuna nuova relazione, mantenendo il massimo riserbo sulla sua vita privata. Tuttavia, la curiosità dei fan cresce, soprattutto considerando che l’ex moglie Chiara Ferragni sembra aver già voltato pagina accanto a Giovanni Tronchetti Provera.