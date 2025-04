Fiorello, mistero sui cerotti al braccio: come sta lo showman

Piccolo giallo attorno alle condizioni di salute di Rosario Fiorello. Alcune foto avevano fatto scattare l’allarme. Ecco come sta lo showman.

Ormai Fiorello non ha più segreti. Dopo la curiosità in merito alle sue auto, una per ogni occasione, ecco essere risolto anche il mistero riguardo la sua salute. In queste ore, infatti, alcuni scatti del settimanale Oggi avevano agitato i fan dello showman. Eppure, il famoso volto della tv non starebbe affatto male. Anzi.

Fiorello: il giallo delle foto con i cerotti

Nelle ultime ore, l’attenzione dei media, specie quelli che si occupano di gossip e spettacolo, si è concentrata sulle condizioni di salute di Fiorello. Lo showman, infatti, era stato pizzicato in compagnia di sua moglie ma ad attirare l’attenzione non era stata la coppia in sé, quanto alcuni cerotti sulle braccia scoperte dell’uomo.

Il settimanale Oggi, come detto, ha pubblicato una foto di Fiorello in compagnia della moglie Susanna Biondo mentre i due stavano passeggiando per le vie di Roma. Ad attirare l’attenzione, come detto, le braccia scoperte dello showman che era a maniche corte. A far parlare sono stati dei cerotti molto evidenti posizionati sul braccio destro, all’altezza del comico.

Sulla questione erano subito circolate diverse ipotesi che avevano persino fatto pensare ad una presunta operazione per l’uomo. La realtà sarebbe ben diversa.

Come sta davvero

A precisare tutto è stato lo stesso media. Oggi, infatti, ha scritto: “Il mattatore televisivo presenta una vistosa medicazione al braccio. Ma nulla da temere: si tratta di una fastidiosa epicondilite (il cosiddetto “gomito del tennista”) ma che l’artista sta curando con terapia adeguata e con dei vistosi cerotti medicati applicati al braccio stesso”. Insomma, niente di grave per Fiore che sta continuando le sue giornate come se nulla fosse. La speranza è quella di vederlo tornare in forma anche sui campi da tennis, suo grande hobby.