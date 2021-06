Federico Rasa: chi è, età, Instagram, Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia, andrà in onda la prima puntata della nona edizione di ‘Temptation Island’. Tra i protagonisti anche Federico Rasa che, assieme alla fidanzata Floriana, sarà una delle coppie che affronterà il viaggio nei sentimenti.

Conosciamolo meglio:

Federico Rasa ha 34 anni, gestisce il bar del suocero. E’ fidanzato da 2 anni con Floriana. I due innamorati convivono da un anno per volontà di lei. Sono entrambi di Palermo.

Floriana: “Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”.

Federico: “Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. E’ pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100%”.

Il suo account Instagram @federicorasa, attualmente privato, conta meno di 500 followers. La coppia aveva un profilo Facebook “di coppia” disattivato poco prima dell’inizio del programma.