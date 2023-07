Nuove rivelazioni molto forti da parte di Federico Fashion Style a proposito della sua ex e madre di sua figlia.

Ad inizio luglio si era mostrato in lacrime disperato perché costretto ad abbandonare la sua casa. La dimora che i genitori avevano costruito per lui. Adesso, Federico Fashion Style rivela ulteriori dettagli che, a quanto pare, hanno portato a questa situazione e che riguardano, inevitabilmente, il rapporto con la sua ex, nonché madre di sua figlia, Letizia Porcu.

Federico Fashion Style, le rivelazioni sulla ex

Parlando al settimanale Nuovo, Federico Lauri ha voluto fare delle precisazioni in merito alla situazione della sua casa che sarà costretto a lasciare: “Devo abbandonare la mia casa. Me l’avevano regalata i miei genitori, dopo averla costruita con tanti sacrifici, quando ho compiuto 18 anni. Il giudice l’ha affidata a mia figlia, ma lei e sua madre non ci andranno mai”.

E poi ancora: “È solo una ripicca della mia ex, che si è vista negare l’assegno di mantenimento di 10 mila euro mensili. Che cosa mi ha fatto più male? Il fatto che la mia ex sostenga che sarebbe stata nostra figlia a chiedere la casa. Ma come può una bambina di 6 anni avanzare una simile richiesta? Se a mia figlia servisse davvero casa mia, io andrei anche a vivere in auto!”.

Esattamente come già espresso nelle sue stories Instagram ad inizio luglio, l’hairstylist ha espresso grande vicinanza a tutti i genitori che stanno vivendo una situazione simile alla sua: “Adesso sono vicino a migliaia di padri separati che si trovano nella mia stessa situazione e che mi hanno scritto per esprimermi solidarietà. Non tutti hanno le mie possibilità economiche e possono permettersi di trovare una nuova dimora”.

Di seguito anche un recente post Instagram del parrucchiere dei vip in un momento di serenità e divertimento:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG