Confessioni e curiosità sulla relazione tra Federica Nargi e Alessandro Matri. I due hanno raccontato molti aspetti privati del loro amore.

Sono stati ospiti del podcast ‘Mamma Dilettante’ con Diletta Leotta e hanno raccontato non solo i “problemi” di gelosia che negli anni li hanno visti protagonisti, ma anche diversi aspetti molto simpatici e intimi della loro storia. Parliamo di Federica Nargi e Alessandro Matri che, nel corso del tempo, sono stati capaci di creare una bellissima famiglia e trovare le giuste “misure” tra vita da genitori e coppia…

Federica Nargi e Alessandro Matri: la famiglia e l’intimità

Tra i vari passaggi dell’intervista di coppia concessa alla Leotta, la Nargi e Matri hanno raccontato che dopo essere diventati genitori le cose, almeno nella stanza da letto sono cambiate, ma non per forza in negativo.

I due hanno spiegato di aver trovato il giusto equilibrio nella vita di tutti i giorni, al netto di qualche litigata per le loro due bimbe: “Impegnativo è la parola che mi viene in mente”, ha spiegato l’ex giocatore.

Poi, insieme, i protagonisti del salotto della Leotta hanno ammesso che non dormono più nella stessa camera da letto. “Addormentiamo le bambine nelle loro camerette perché non si addormentano da sole. A un certo punto della notte, arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande. E di conseguenza uno dei due passa la notte nell’altra camera”.

Una situazione che, però, non sembra aver messo in pericolo l’intimità di coppia: “Quindici anni insieme, se non funziona neanche il se**o siamo alla frutta proprio…”, ha tenuto a precisare Matri. E ancora: “La mattina vanno a scuola. Se uno vuole trovare dei momenti li trova“.

Di seguito anche un post Instagram con alcuni spezzoni della bella intervista della coppia con Diletta Leotta nel suo podcast:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG