Dopo l’uscita del docufilm di Ilary Blasi, ecco Fabrizio Corona mettersi nella vicenda tra lei e Totti con le sue verità.

Ha fatto il boom su Netflix con ‘Unica’ e la sua versione dei fatti nella storia con Francesco Totti. Ora Ilary Blasi deve fare i conti con Fabrizio Corona che su Instagram e sul suo sito Dillingernews ha deciso di smascherare la conduttrice e i suoi tradimenti, molto prima di quel famoso caffé di cui la stessa presentatrice ha parlato nel docufilm e che avrebbe dato inizio alla conclusione del suo matrimonio.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi dopo ‘Unica’

Come detto, Corona è uscito allo scoperto scagliandosi contro Ilary Blasi e il suo docufilm ‘Unica’ nel quale ha parlato di come sia finita la storia con Totti.

L’ex re dei paparazzi non ha risparmiato frecciate alla conduttrice (ma anche all’ex calciatore) spiegando: “In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia (Unica, ndr), che dice in parte il falso. Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti a cui deve tutto”.

Da questo senso di riconoscenza, ecco come si sarebbe sviluppata, secondo Corona, la relazione: “Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere. La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti, il caffè non è solo un caffè, e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo. Qual è stato il vero problema? Che Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021. A poco a poco ha deciso di sostituire la vecchia famiglia con la nuova famiglia”.

L’ex re dei paparazzi ha poi concluso il suo messaggio sui social annunciando nome e le sue verità: “Ilary ormai indipendente, che i sensi di colpa non li ha mai avuti veramente, è rimasta a guardare la fine del matrimonio studiandosi le carte per vendicarsi e per cominciare la sua battaglia mediatica. Questa storia è veramente complessa e ve la racconteremo sul sito Dillinger News e dalle pagine del nostro Instagram, pezzo per pezzo, nome per nome. Adesso giochiamo noi!”.

Staremo a vedere se Corona avrà modo di fornire tutte le informazioni che ha “promesso”.

Di seguito anche il video pubblicato in un post su Instagram dall’ex re dei paparazzi:

