Simona Ventura ha parlato veramente di tutto: dai giudizi su alcune colleghe, alla sua esperienza a Ballando con le stelle.

A Simona Ventura è stato chiesto di fare il gioco della paletta e di assegnare un punteggio ad alcune sue colleghe. La conduttrice come al suo solito, ha espresso pareri positivi per quasi tutte, tranne che per una collega: Heather Parisi. “Lei anche no, semmai una palettata in testa” così ha commentato Simona Ventura a Vanity Fair.

I giudizi sulle altre donne della tv

“A Milly… Per lei ho un bel dieci. Lei è la persona che mi ha convinta a fare Ballando. Io avevo già fatto Il Cantante Mascherato e mi ha chiesto di fare Ballando. A Selvaggia Lucarelli? A me piace molto perché ha il coraggio delle sue azioni. L’ho fatta iniziare io a fare televisione. Per la prima edizione de L’Isola dei Famosi l’ho scelta come opinionista.” ha così proseguito Simona.

Quando poi le è stato chiesto di dare un voto a se stessa ha risposto così: “Un voto alla mia carriera tv nel complesso? Un dieci, sono ancora qui dopo quarant’anni. Uno zero a un programma che ho fatto? Anche i programmi che sono andati male mi sono serviti per rimettermi in sesto. Comunque un programma sui cervelloni su Rai Uno“.

“A Ballando sono molto calma”

La conduttrice ha infine dichiarato: “é un momento di pace e in cui voglio pace con tutti. Se ci sto riuscendo? Sì. Certo, se non mi attaccano. Sai, io sono concava e convessa, ma fino a un certo punto. Però è un periodo così, con tutte le cose che succedono, le vendette non mi piacciono. Mi sono sempre difesa, questo sì, mica sto a pettinare le bambole. Anche a Ballando con le Stelle sono molto calma. Nessun loro commento mi ha smosso. Stanno cercando di farmi saltare toccando il mio compagno Giovanni Terzi, ma io no, non mi smuovo. Ci vuole ben altro, ho quasi 40 anni di carriera voglio dire”.

