L’ex braccio destro di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, fa intervenire gli avvocati per svelare le ragioni delle sue dimissioni.

Fabio Maria Damato, l’ex manager di punta del gruppo Ferragni, ha recentemente annunciato la sua uscita dalle società di Chiara Ferragni, TBS Crew e Fenice. La notizia è stata confermata da un comunicato delle aziende, che ha spiegato che “Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale“. Ma cosa c’è realmente dietro questa decisione? Arrivano nuovi aggiornamenti.

La lettera degli avvocati di Fabio Maria Damato

Gabriele Parpiglia, noto giornalista, ha letto in diretta su RTL 102.5 un estratto della lettera inviata dagli avvocati di Fabio Maria Damato.

Nella lettera si chiarisce che Damato era un consigliere senza deleghe e poteri di firma sia per TBS Crew che per Fenice, e che non ha mai richiesto né percepito 4 milioni di euro da Fenice.

“Fabio Maria Damato era consigliere di amministrazione senza deleghe e poteri di firma TBS Crew e Fenice. Non ha chiesto né percepito 4 milioni di euro a nessun titolo da Fenice a oggi. Fabio Maria Damato ha rassegnato dimissioni volontarie da TBS Crew srl a febbraio 2024. Le email contenute nel provvedimento Agcom che è rivolto a TBS Crew, Fenice e Balocco spa non sono inviate né ricevute da Fabio Damato” recita la lettera inviata dagli avvocati di Damato letta dal giornalista.

La storia di Fabio Maria Damato

Fabio Maria Damato ha ricoperto il ruolo di braccio destro e sinistro di Chiara Ferragni per circa sei anni. Originario di Barletta, Damato si è laureato in Economia aziendale alla Bocconi nel 2008.

Prima di approdare nel gruppo Ferragni nel 2017, ha accumulato diverse esperienze professionali, tra cui il ruolo di fashion contributor per la storica rivista milanese “Amica”.

Secondo il comunicato ufficiale, Fabio Maria Damato ha deciso di perseguire nuove opportunità professionali a partire dal 16 giugno 2024. Questo cambio di rotta segna un momento importante nella sua carriera, dopo anni di intensa collaborazione con una delle imprenditrici digitali più influenti al mondo.

La verità dietro le dimissioni di Fabio Maria Damato, chiarita attraverso la lettera degli avvocati, mette in luce un’uscita volontaria e priva di controversie finanziarie.

Chiara Ferragni risponderà alle dichiarazioni fatte dagli avvocati del suo ex braccio destro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

