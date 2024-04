Intervista a tuttotondo per Enrico Papi che ha raccontato la sua esperienza in tv ma soprattutto alcuni retroscena sul suo privato.

Lunga intervista al Corriere della Sera per Enrico Papi che ha svelato diversi aneddoti molto interessanti sulla sua vita privata e lavorativa. Dalla “rissa” con Beppe Grillo fino al matrimonio con sua moglie e il suo essere fluido dichiarato…

Enrico Papi, le confessioni sulla vita privata

Nel corso dell’intervista al Corriere, Papi ha svelato molti aspetti privati. Dal matrimonio con sua moglie, Raffaella Schifino, che dura da 25 anni, fino ad aspetti piuttosto intimi che lo riguardano.

A livello personale, il famoso conduttore di ‘Sarabanda’ ha svelato: “Ho detto di essere fluido? Non credo di aver fatto una grande scoperta. Ho sempre pensato che questa distinzione tra il macho che non deve chiedere mai e la donna fragile che va salvata non ha senso. Io potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione”, ha ammesso Papi.

“Se mi sono mai innamorato di un uomo? In realtà no, ma potrebbe capitare e non ci trovo niente di male”.

E sul rapporto con sua moglie che dura da oltre 25 anni: “Ci autosopportiamo: ognuno di noi ha più difetti che pregi e per stare insieme bisogna saper apprezzare soprattutto i difetti. La nostra unione non fa notizia, anche se in realtà dovrebbe: due che stanno insieme da 25 anni assomiglia a una perversione“.

La tv e la rissa con Beppe Grillo

Come detto, però, nel corso dell’intervista ci sono stati anche importanti retroscena lavorativi. Uno in particolare lo “scoop” con “rissa” con Beppe Grillo.

Papi, in questo senso, ha ricordato cosa accadde in passato: “Era in spiaggia a Porto Cervo (Grillo ndr), mi presentai con le telecamere e lo ripresi mentre nuotava con la moglie. Si avvicina, esce dall’acqua, sorride, prende la telecamera e poi un foglio dove scrive che io dovevo dargli 150 milioni per la liberatoria delle immagini. Io firmai, che mi fregava. Mandai in onda il servizio chiedendo una colletta pubblica. Ovviamente non ci fu né la donazione né la denuncia da parte di Grillo”.

