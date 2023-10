Nadia Lanfranconi ha confessato di esser stata legata al principe Emanuele Filiberto per tre anni, mentre lui ha preferito minimizzare.

Nei mesi scorsi il settimanale Diva e Donna aveva avvistato il principe Emanuele Filiberto in atteggiamenti intimi con la cantante Nadia Lanfranconi che adesso, allo stesso settimanale, ha confessato di aver avuto una storia con lui per quasi tre anni. L’erede dei Savoia però, intercettato da Diva e Donna, avrebbe minimizzato la questione affermando:

“Non ho nulla da dire. Sono felicemente sposato con Clotilde da quasi vent’anni e abbiamo due figlie meravigliose. E se proprio lo vuole sapere, sono anche fotografie vecchie di oltre un anno. Chissà perché sono uscite fuori proprio in questi giorni?”.

Emanuel Filiberto e Nadia Lanfranconi: il gossip

Emanuele Filiberto ha preferito minimizzare in merito alla natura del suo rapporto con Nadia Lanfranconi ma, nella sua ultima intervista a Belve, lui stesso aveva confessato che lui e sua moglie Clotilde avessero sdoganato da tempo i tradimenti.

“Ci sono stati dei tradimenti, delle spiegazioni e dei perdoni arrivati subito o dopo un po’. Siamo sposati da 20 anni. Non abitiamo insieme. Lei vive a Parigi, io a Montecarlo e ci ritroviamo ogni volta che possiamo. Il tradimento è contemplato nello stile di vita che conduciamo”, aveva ammesso.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se sua moglie romperà il silenzio in merito alla vicenda e se fornirà ulteriori conferme in merito alla questione.

