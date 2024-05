Una scelta drastica per Ema Stokholma che ha optato per togliersi, piano piano, tutti i tatuaggi presenti sul proprio corpo. Ecco perché.

Abbiamo avuto modo di apprezzarla di recente in tv con la partecipazione, tra le altre cose, a ‘Ballando con le Stelle’, ma in generale Ema Stokholma è ormai un volto e una voce molto nota in Italia tra radio e piccolo schermo. Ecco perché la sua recente decisione è diventata ben presto virale: la donna ha optato per rimuovere dal proprio corpo tutti i suoi tatuaggi.

Ema Stokholma, la decisione sui tatuaggi

Solamente qualche tempo fa, la bellissima Ema aveva raccontato via social la sua intenzione di rimuovere i tatuaggi presenti sul suo corpo. La donna aveva spiegato: “Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo”. Crescendo, infatti, il suo pensiero è cambiato: “Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico a tutti: ricordate che crescendo i gusti cambiano”. Anche per questo, nelle ultime ore, la Stokholma ha mostrato di essere impegnata nella rimozione di uno dei tanti tattoo presenti sul corpo condividendo poi anche un post con diverse spiegazioni.

Il dolore e il costo

Tramite Instagram, la donna ha scritto: “Mi sto togliendo i tatuaggi, il mio sogno sarebbe toglierli tutti ma vedremo se sarà possibile (non credo). Il mio è un problema estetico, non mi piacciono più, ho semplicemente cambiato gusto […]”. La bella Ema ha poi aggiunto altri dettagli nel suo posto: “Fa un male cane per quanto mi riguarda sia il laser in sé che la guarigione”. La Stokholma ha poi voluto sottolineare un altro aspetto della vicenda, prima il fatto che alcuni tatuaggi vadano via prima di altri, e poi l’elevato prezzo da pagare per farlo: “Costa un botto”.

