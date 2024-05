Il divorzio, i figli e l’indiscrezione su Sanremo 2025. Tiziano Ferro torna protagonista dopo la nota querelle con Mara Maionchi.

Ha messo la parola fine sul caso recente che lo ha visto protagonista di un forte botta e risposta con Mara Maionchi. Stiamo parlando di Tiziano Ferro che oltre ad aver rilasciato una bella intervista a Vanity Fair si è trovato, ora, al centro di una clamorosa indiscrezione relativa a Sanremo 2025, ovvero alla prossima edizione della kermesse musicale.

Tiziano Ferro, il divorzio e l’amore

In una recente intervista a Vanity Fair, Ferro ha raccontato la sua situazione sentimentale e della famiglia dopo il divorzio da Victor Allen: “Victor ha reso la mia vita sentimentale più bella e complessa. Il nostro è stato un amore bello ma, onestamente, anche doloroso. Una cosa ho capito: non potevo e non dovevo abbandonarmi all’idea del divorzio come fallimento, trappola allettante che ti illude di restare fermo in quella zona di comfort che è il dolore”.

E sulla possibilità di un altro amore: “Con due bambini piccoli, l’ultima cosa che vuoi è iniziare una nuova relazione. In questo momento non ho la più pallida intenzione di entrare in quel meccanismo di incontro. Se succederà, sarà come nel resto della mia vita, dove le cose sono accadute per caso, come per caso mi sono ritrovato a vivere a Los Angeles”.

L’indiscrezione su Sanremo 2025

Come anticipato, però, TZN è stato anche protagonista nelle ultime ore di una indiscrezione importante dal punto di vista professionale. Infatti, per Mow, ma anche per altri media come Novella 2000, il cantante sarebbe già stato confermato per Sanremo 2025 tra i big. Possibile, quindi, rivedere l’artista salire ed esibirsi in gara alla importante kermesse musicale dell’Ariston. Staremo a vedere se davvero sarà così o meno. I suoi fan ci sperano ovviamente…

