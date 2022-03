Elodie esce con il suo nuovo singolo “Bagno a mezzanotte” firmato da Elisa, il ricavato sarà devoluto in favore dell’Ucraina tramite Save the Children.

Il nuovo singolo di Elodie “Bagno a mezzanotte” firmato da Elisa, e prodotto da Marz e Zef, uscito poche ore fa è già nei trend di Twitter. “E’ un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba” ha detto la cantante. Poi però l’inizio della guerra in Ucraina, e il diffondersi di immagini fortissime, davanti alle quali non si può rimanere inermi, ha portato la cantante a decidere di devolvere il ricavato del suo nuovo singolo a Save the Children, con l’obiettivo di aiutare tutti i bambini colpiti.

Le somme raccolte permetteranno in particolare, di raccogliere e distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno, e fornire supporto psicologico ed economico, ai bambini in fuga dalla guerra in Ucraina.

Elodie: il videoclip della canzone e il rapporto con Elisa

Insieme al brano “Bagno a mezzanotte” c’è anche il videoclip in bianco e nero diretto dai The Morelli Brothers, e che ha lasciato tutti senza fiato per la sua bellezza. Elodie, balla sinuosa e sensuale sulle note della canzone. Il nuovo brano racconta “l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l’approvazione altrui”. Canzone tutta al femminile che Elisa Toffoli ha scritto per Elodie. Già in passato avevano collaborato insieme, al precedente singolo “Vertigine” di Elodie, in cui Elisa figurava tra gli autori.

