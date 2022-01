Elodie di nuovo single? La cantante alle Maldive con la sorella Fey

Elodie è di nuovo single? Dopo la fine della storia d’amore con Marracash la cantante era stata paparazzata in compagnia del modello Davide Rossi ma, durante le feste natalizie, è volata alle Maldive con la sola sorella Fey. Secondo indiscrezioni sarebbe dunque naufragata la storia d’amore tra la cantante e il modello, e che era sbocciata solo alcuni mesi fa. Dopo la rottura da Marracash Elodie ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ha mai ufficializzato la presunta liaison con Davide Rossi. La cantante, sotto il sole delle Maldive, si gode la compagnia della sola sorella Fey, a cui è da sempre molto legata.

Elodie: l’addio a Marracash

La rottura tra Elodie e Marracash è giunta come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, che fino a poco prima sembra essere più affiatata che mai. Marracash ha rotto il silenzio in merito alla sua separazione dalla cantante affermando: “È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambiabbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda”.