Sempre molto attiva sui social, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere con i fan alcune situazioni vissute durante la notte.

Tanto seguita in tv e sui social e altrettanto apprezzata per la sua solarità, Elisabetta Gregoraci, nelle ultime ore, ha voluto condividere con i fan una curiosità relativa all’ultima notte da lei trascorsa in modo decisamente indaffarato che l’ha portata, poi, a dormire diverse ore e, di conseguenza, a svegliarsi parecchio tardi rispetto al solito di mattina.

Elisabetta Gregoraci e la notte lunghissima…

Mentre si trovava a passeggio per le vie di Monaco, la bella Elisabetta ha fatto alcune stories su Instagram proprio per raccontare la sua nottata strana ai fan. “Buongiorno a tutti, voi come state? Spero che vada tutto bene”, ha esordito. “Io sto passeggiando per Monaco e sto facendo delle cosine che dovevo fare ma oggi mi è successa una cosa stranissima”, ha continuato. Poi, spiegando meglio: “Ho dormito fino a tardi e non capitava da tempo, si vede che avevo bisogno di recuperare”.

La spiegazione e la domanda ai fan

Sebbene non ci sia nulla di apparentemente così strano nel suo racconto, la Gregoraci ha voluto motivare il tutto parlando ancora più apertamentei ai seguaci: “È anche vero che sono andata a letto tardissimo ieri sera perché io la notte veramente faccio qualsiasi cosa… pulisco casa, sistemo le valigie, rispolvero le mail. Faccio tutto di notte perché mi viene veramente meglio, però, stamane ho fatto veramente tardi e mi sono svegliata di corsissima perché avrei dovuto fare delle cose stamattina che, ovviamente, ho rimandato di qualche minuto. Capita anche a voi? Avevo bisogno di recuperare”. Staremo a vedere quali saranno le risposte dei suoi fan che, molto spesso, oltre che scriverle in privato, per dimostrare alla donna il proprio affetto, le mandano sorprese e regali sempre molto apprezzati.

