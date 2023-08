Dolce gesto di Nathan Falco per la famiglia: la curiosa reazione di mamma Elisabetta Gregoraci anche se non è come sembra…

Un legame speciale quello tra Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco avuto da Flavio Briatore. La nota conduttrice è molto unita al ragazzo con cui passa davvero tanto tempo. Un amore unico e che lo stesso giovane ricambia. Questa volta anche un gesto “estremo”: un tatuaggio…

Elisabetta Gregoraci e il tatuaggio di Nathan Falco

Attraverso una serie di stories su Instagram, la Gregoraci ha voluto mostrare il particolare gesto di suo figlio Nathan che ha voluto omaggiare la madre e in generale la famiglia con un tatuaggio. Il 13enne si è fatto tatuare un disegno sull’avanbraccio con la scritta: “Family”.

Un tattoo decisamente grande che la conduttrice ha chiesto di far vedere in favore di telecamera: “Nathan, fai vedere cosa hai fatto, fai vedere il braccio. Ti sei tatuato family…”, ha detto la donna. “Ovviamente è finto. Però, insomma, sei stato molto tenero e carino. Però, è un pelino grande. L’avrei fatto un pelino più piccolo. Cosa ridi…”, ha aggiunto mentre il ragazzo se la rideva in auto nei sedili di dietro.

Un feeling davvero speciale quello tra madre e figlio confermato anche da questo siparietto molto particolare e dolce. Da sottolineare come Elisabetta non sia stata contraria al tatuaggio, forse perché già sapeva che era finto, ma è comunque parsa molto felice che il giovane abbia pensato a qualcosa di dolce per lei e papà Flavio.

Chissà se tra qualche anno, dal tatuaggio finto si passerà a qualcosa di concreato e duraturo. Siamo sicuri che Elisabetta non mancherà di farlo sapere.

Di seguito, invece, un dolce post Instagram recente della donna con il suo amato figlio con cui condivide tantissimi momenti della sua giornata:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG