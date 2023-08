Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, ci ha preso gusto. Nuova possibile “frecciatina” sui social con tanto di polemica…

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far discutere. Dopo le “corna” e i chiari riferimenti della showgirl e di sua madre, ecco ancora Veronica Cozzani farsi sentire di nuovo. La mamma dell’argentina, infatti, è tornata sui social con un messaggio che in molti hanno letto come sostegno per la conduttrice in riferimento alla sua situazione sentimentale.

Belen, nuova frecciata di mamma Veronica Cozzani

La vicenda tra Belen e Stefano De Martino sembra coinvolgere anche la madre dell’argentina che dopo una prima frecciatina è tornata alla carica con un messaggio per tutte le donne della sua famiglia. In questo caso, però, è stato inevitabile pensare che il maggiore riferimento fosse per la showgirl e per le sue questioni d’amore.

La signora Veronica ha condiviso su Instagram una foto che ritrae le donne della famiglia Rodriguez. Uno scatto in bianco e nero nel quale le protagoniste indossano ognuna una mascherina con le proprie iniziali. Si tratta pertanto con ogni probabilità di una fotografia scattata durante la pandemia ma che la Cozzani ha voluto tirare fuori ora con tanto di messaggio: “Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne! Vi voglio tanto bene!”.

In tanti hanno commentato lo scatto e la didascalia e non tutti lo hanno fatto in modo amichevole. Infatti, qualcuno ha letto nelle parole della donna un sostegno “eccessivo” o non motivato specie se si fa riferimento a donne che lottano per qualcosa di importante. Diversi utenti hanno creato della polemica con la signora Veronica che ha sbottato: “Basta lo dico io”, a chi le diceva di smetterla di mandare queste “frecciatine”.

Di seguito il post Instagram di Veronica Cozzani dove si possono leggere i tanti commenti ricevuti, positivi e anche contrariati:

