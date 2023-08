Seguitissima sui social, Barbara D’Urso ha stupito tutti con una serie di foto. Tra queste anche una piccante…

Indubbiamente il nome di Barbara D’Urso è tra quelli maggiormente chiacchierati in tema gossip e spettacolo negli ultimi mesi. Dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, infatti, ogni “azione” o parola di Carmelita sta ricevendo un’attenzione particolare. Sui social la conduttrice è super seguita e il suo ultimo post ha fatto molto parlare. Il motivo? Una serie di foto tra cui una con trasparenze piccanti che lasciano intravedere il lato B…

Barbara D’Urso e la foto del lato B con trasparenze

“Piccolo riassunto dei meravigliosi giorni nella Costiera Amalfitana”. Sono queste le parole scelte dalla D’Urso nella didascalia del suo post con una serie di foto mozzafiato dei giorni di vacanza appena trascorsi. Tanti gli scatti davvero belli dove spicca, però, il primo che la vede assoluta protagonista.

La donna si è mostrata di spalle mentre sale una scalinata. A colpire, però, è il suo outfit, apparentemente un costume bianco (non ci sembra sia un coordinato intimo) e un pareo/vestaglia trasparente che ne lascia intravedere le curve.

Proprio questa foto, con lato B in evidenza, ha generato non pochi commenti. Al netto dei tantissimi messaggi che si sono moltiplicati in favore di Barbarella facendole i complimenti, ce ne sono stati altrettanti di parere opposto. “Dovresti coprirti non ha più l’età per queste foto”, “C’è chi può e chi non può”, ha scritto un altro. E proprio su questo commento, un utente, fan di Carmelita, ha replicato: “E Barbara può assolutamente”.

Di seguito anche il post Instagram di Carmelita con tutte le foto ed in particolare la prima che ha fatto molto discutere come si può vedere dai vari messaggi:

