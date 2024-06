Fuga romantica per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. I due si sono mostrati al mare con tanto di dedica speciale sulla sabbia…

Sta andando a gonfie vele la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La coppia, infatti, sebbene non sia molto social, nelle ultime ore ha mostrato alcuni scatti – per la verità solo la showgirl – di una fuga romantica di queste ore. La donna, infatti, è volata con la sua dolce metà in un posto favoloso dove non è mancata anche una dolce romantica…

Elisabetta Gregoraci, la fuga con Giulio Fratini

La Gregoraci e Fratini, come detto, sono stati avvistati in vacanza a La Mala, una delle spiagge più esclusive di Cap d’Ail, nella splendida Costa Azzurra. La celebre conduttrice televisiva e l’imprenditore hanno deciso di concedersi una pausa romantica all’insegna del relax e del lusso, in una delle mete preferite dai VIP di tutto il mondo.

Durante il loro soggiorno, i due, al netto della grande privacy sulla loro storia, hanno attirato l’attenzione dei media non solo per la loro presenza, ma anche per un gesto particolarmente romantico. Sulla spiaggia di La Mala, infatti, è apparsa una dedica molto tenera e romantica: “Sei speciale”. Questa semplice ma toccante frase ha fatto il giro del web e ha confermato l’andamento a gonfie vele della loro relazione.

Sui propri profili social, oltre alla foto della dedica, la bella Eli ha fatto vedere anche altri scatti che la riguardano e la vedono protagonista in costume e in altri outfit vacanzieri ma sempre molto sensuali. La donna è amatissima dal proprio pubblico e anche in questo caso ha fatto centro ricevendo tantissimi commenti d’affetto e sostegno.

I progetti della coppia

La storia d’amore tra Elisabetta e Giulio sembra andare sempre meglio. La coppia è sempre più affiatata e felice e anche la recente vacanza con annessa dedica sulla spiaggia è l’ennesima conferma di questa situazione. In molti si chiedono quale sarà il prossimo passo per la coppia, ma per ora né la showgirl né l’imprenditore si sono sbilanciati a tal proposito. Qualcuno aveva ipotizzato una convivenza nel breve termine ma chissà. Per il momento meglio pensare al presente e alla prossima vacanza di coppia.

