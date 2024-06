Termina la storia tra Elisabetta Franchi e il compagno, Alan Scarpellini. L’annuncio, non proprio consono, è arrivato via social.

Una lunga storia durata oltre dieci anni è giunta al termine e lo si è appreso in modo decisamente particolare. Stiamo parlando della relazione tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini. La donna ha risposto ad una curiosità di una seguace proprio sulla storia tra i due. La stilista ha replicato annunciando la triste notizia.

Elisabetta Franchi, storia finita con Alan Scarpellini

Storia finita, come detto, tra la nota stilista Elisabetta Franchi e il compagno Alan Scarpellini. La notizia si è diffusa dopo alcune domande ricevute via social da parte della donna. Alcune utenti hanno sottolineato come lei e l’uomo non si facessero vedere da molto tempo insieme e hanno chiesto delucidazioni in merito. Da qui le parole che hanno confermato la rottura: “Si è innamorato di un’altra donna. Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita”.

“Non era mio marito”

Tra gli altri commenti ricevuti dalla donna anche altre richieste di spiegazioni ma la Franchi non si è voluta sbilanciare. Le uniche risposte che ha voluto dare sono state quelle relative al legame con l’uomo che, a quanto pare, non era suo marito. I due, infatti, non si sarebbero mai spostati nonostante il rapporto molto lungo avuto: “Non era mio marito per fortuna“, ha detto.

Poi, a conferma che la decisione di interrompere la relazione sia stata sua, la stilista ha aggiunto: “Ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo”. Staremo a vedere se sulla vicenda ci saranno ulteriori dettagli o novità o se Scarpellini vorrà dire qualcosa a proposito, magari dei motivi che lo hanno allontanato dalla Franchi e avvicinato ad una nuova donna.

