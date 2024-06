Valanga di critiche e insulti su Massimiliano Varrese che ha deciso, a distanza di alcuni giorni, di replicare in modo molto duro. Cosa è successo.

Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, Massimiliano Varrese continua a far parlare di sé. Questa volta per il suo ultimo singolo musicale dal titolo ‘Fai Clap Clap’. Dopo aver lanciato il pezzo, infatti, l’attore e uomo di spettacolo è stato al centro di tante critiche da parte di haters, convinti che la sua opera sia un messaggio per alcuni ex compagni proprio del reality di Cinecittà. Per l’uomo sono arrivati anche brutti insulti che non sono passati inosservati.

Massimiliano Varrese il singolo ‘Fai Clap Clap’: le critiche

Ormai diversi giorni fa, Varrese aveva condiviso l’uscita del suo brano musicale ‘Fai Clap Clap‘ che per alcuni utenti del mondo social era una sorta di messaggio in codice per vecchi ex concorrenti della Casa del GF. In particolar modo per Beatrice Luzzi. Diversi passaggi del pezzo potrebbero far pensare a qualcosa di simile e, per questo, tanti haters hanno deciso di criticare e insultare l’attore.

“Mi vuoi nominare mi vuoi eliminare e poi come un prete aspetta la tua confessione”, sono questi alcuni dei passaggi più discussi che sembrano un riferimento, appunto, alle dinamiche dell’ultima edizione del GF. Al netto dei commenti soggettivi, però, quello che non è stato bello, sono state le reazioni e gli insulti di tanti utenti verso Massimiliano che ha quindi deciso di rispondere.

La dura replica

Varrese, che già in passato aveva fatto notare di essere molto attento alle reazioni del mondo social, ha sottolineato come, adesso, si trovi fuori dalla Casa del GF e quindi di come sia in grado di intervenire davanti a insulti ed eccessi nei suoi confronti. Tramite alcune stories Instagram, quindi, l’attore ha detto: “Continuano Fake news, diffamazioni gravi, calunnie e minacce ma sappiate che ora non sono chiuso (all’interno della Casa del GF ndr). Ascolto e leggo tutto e anche il mio penalista. Quindi partono diffide e denunce […]”. Vedremo se questo avviso dell’attore basterà a mettere fine ai gesti esagerati degli haters.

