Elisabetta Gregoraci ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con suo figlio Nathan Falco, che oggi ha 14 anni.

Elisabetta Gregoraci ha un rapporto davvero speciale con suo figlio Nathan Falco, e oggi che il ragazzo è adolescente lei ha deciso di parlare con lui di alcune tematiche delicate, e lei stessa ha confessato a Gente:

“Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l’amore per ciò che fa, studi in primis. Anche mia madre era così con me: tendere a lei me la fa sentire vicina. Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di s*sso e di ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta…”.

Elisabetta Gregoraci: il retroscena sul figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha uno splendido rapporto con suo figlio Nathan Falco, che ha sempre messo al primo posto. Proprio per amor suo la showgirl continua a mantenere ottimi rapporti anche col suo ex marito, Flavio Briatore, e i due continuano a fare vacanze insieme o a trascorrere come una qualsiasi famiglia le feste comandate.

Oggi però nel cuore della showgirl è presente il fidanzato Giulio Fratini, con cui lei sembra aver ritrovato la serenità. L’imprenditore le avrebbe donato anche un prezioso anello, ma al momento i due continuano a vivere la loro liaison con il massimo riserbo e non è dato sapere se prima o poi convoleranno a nozze. “Sono diventata più riservata e cauta, preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti…”, ha confessato a Gente.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG