Ore di ansia per Elisabetta Gregoraci che ha raccontato ai suoi fan di aver vissuto dei momenti turbolenti per un problema in famiglia.

Solare come sempre, nonostante tutto. Eppure, un pizzico di timore e ansia, Elisabetta Gregoraci lo ha mostrato. In queste ore, infatti, la bella conduttrice ha raccontato ai fan di aver passato una notte turbolenta a causa di qualche problema ad un membro della sua famiglia.

Elisabetta Gregoraci: “Problemi di salute in famiglia”

Come anticipato, in queste ore, tramite una storia su Instagram, la bella Elisabetta ha allarmato i suoi fan. La Gregoraci, infatti, ha spiegato di aver vissuto una nottata turbolenta a causa di alcune problematiche in famiglia con un suo caro che sembra sia stato male.

“Ciao a tutti, volevo augurarvi buon pomeriggio”, ha detto la donna mentre passeggiava per le vie di Roma. “Questa mattina ho avuto un risveglio un po’ turbolento a causa di alcune notizie sulle condizioni di salute di un membro della famiglia, fortunatamente ora sembrerebbe essere tutto apposto”, ha poi aggiunto Eli ridimensionando la problematica del parente.

“Incrociate le dita per me”

Tra gli altri passaggi raccontati ai fan, anche quello relativo ad un appuntamento di lavoro per il quale sembra stia aspettando un risultato. La showgirl, infatti, ha aggiunto: “Oggi sono romana, è una giornata bellissima e mi emoziona sempre camminare per queste vie perché io sono cresciuta proprio qui. Vengo da un meeting di lavoro quindi…incrociate le dita per me“.

Nessun ulteriore particolare dettaglio da parte della Gregoraci né per quanto concerne il parente e la sua salute, né sull’impegno di lavoro. Staremo a vedere se nelle prossime ore la donna vorrà tranquillizzare i fan e dare aggiornamenti.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice, sempre molto attiva sui social dove è spesso tempestata di messaggi d’affetto dei suoi fan:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG