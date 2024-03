Curiosa rivelazione di Alessandro De Santis dei Santi Francesi. Stop al profilo personale su Instagram perché “troppo bello”.

Una decisione davvero interessante quella di Alessandro De Santis, del duo dei Santi Francesi. Il cantante ha scelto di chiudere, almeno per ora, il proprio profilo personale Instagram per via di alcuni commenti sulla sua bellezza. A raccontare la particolare scelta il diretto interessato, ospite di Alessandro Cattelan in tv.

La decisione di Alessandro De Santis

Parlando con Cattelan, Alessandro ha spiegato: “Perché non ho Instagram? A volte, ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi”, ha esordito. “Però, ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estetica, io sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico ‘Raga io sto cantando, sono qua per cantare’. La mia scelta viene da questo”.

Insomma, De Santis ha deciso di non volersi più far vedere come Alessandro ma solo come cantante: “Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande‘. No, non importa”.

L’incidente in casa

Tra gli altri passaggi molto divertenti dell’intervista, De Santis, sempre col fedele collega dei Santi Francesi, ha raccontato di aver avuto un picoolo incidente a casa: “Sono caduto a casa come un cretino. Volevo inventarmi una scusa bella ma, poi, ho iniziato a raccontare che ero caduto in casa e tutti mi dicevano ‘No, devi raccontare qualcosa’ ma ormai non posso più farlo. Stavo andando a letto e sono inciampato sul tappeto”, ha ammesso senza problemi e con un pizzico di ironia il cantante.

Di seguito anche un post su X con alcuni passaggi dell’intervista tra l’artista e Cattelan ed in particolare la gag sull’incidente avuto tra le mura domestiche che gli ha causato un guaio al braccio destro:

