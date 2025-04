Elisa Isoardi, le foto al naturale: “Ecco perché lo faccio”

Protagonista di un recente viaggio in Kenya, Elisa Isoardi ha scelto di mostrarsi al naturale e a Gente ha spiegato il perché della sua scelta.

Sempre molto spontanea e diretta in ogni cosa che fa e anche nel modo di mostrarsi, Elisa Isoardi è tornata a parlare dopo le dichiarazioni in merito alla possibilità di avere figli. Intervistata dal settimanale Gente, la conduttrice ha spiegato perché, anche di recente, abbia optato per farsi vedere con le sue curve e in modo molto semplice.

Elisa Isoardi: il viaggio in Kenya per lavoro

Da poco, Elisa Isoardi si era mostrata sui social con alcuni scatti dal Kenya. In molti avevano pensato ad un viaggio di piacere ma, in realtà, per la conduttrice c’è stato anche tanto lavoro. Infatti, come da lei spiegato al settimanale Gente, la partenza è stata dettata da una puntata di Linea Verde Italia che si è trasformata in una “trasferta dai ritmi intensi“.

Eppure, qualche momento di vera pace c’è stato: “Una mattina, però, alle 6, con il cielo ancora virato sul rosa arancione dalle luci dell’alba, con la mia collega Monica Caradonna mi sono goduta un bagno nell’Oceano Indiano. Mi ero appena svegliata, è stato il primo tuffo della stagione. Un tuffo nella meraviglia, in un paradiso avvolto da un silenzio che esprime più di tante parole”, ha detto la conduttrice che aveva anche condiviso un post Instagram di quel momento.

Le foto al naturale: il perché della scelta

Proprio su quelle foto in costume nel “primo tuffo della stagione”, moltissimi utenti le avevano fatto i complimenti per la naturalezza degli scatti e anche per il modo con il quale, da sempre, la bella Elisa ha scelto di farsi vedere dal proprio pubblico.

In questo senso, la presentatrice televisiva ha spiegato il motivo per cui si mostri in questo modo: “La conquista è proprio questa: mostrarsi per come si è, consapevoli di ciò che sei, dell’età che hai. Del tuo corpo, pregi e difetti, delle piccole imperfezioni, che poi sono quelle che ti rendono unica, fiera di ciò che hai costruito finora”.