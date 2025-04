“Ha il doppio cognome”: Federica Pellegrini sulla figlia e le voci sul secondo bebè

In una lunga intervista, Federica Pellegrini ha raccontato alcuni dettagli sulla figlia Matilde ma anche sulla presunta nuova gravidanza.

Solamente pochi giorni fa, Federica Pellegrini era finita al centro di rumors a proposito di una possibile nuova gravidanza. Adesso, a Repubblica, la Divina ha voluto fare chiarezza una volta per tutte andando anche a raccontare alcuni retroscena legati alla prima figlia avuta, Matilde, che a quanto pare ha il doppio cognome, quello della mamma e quello del papà, Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: la figlia con il doppio cognome

Nel corso dell’interessante intervista rilasciata a Repubblica, Federica Pellegrini ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti curiosi della sua vita recente. Non solo quelli legati alla recente partecipazione a Ballando con le Stelle, ma anche alcuni temi ben più personali come sua figlia Matilde. Su Ballando, la Divina ha raccontato: “Dal vivo, tanti complimenti. Sui social è stato terribile, le tifoserie mi hanno massacrato, critiche anche molto pesanti sulla fisicità, commenti duri e aggressivi”.

Critiche che, sebbene la campionessa sia decisamente navigata, l’avrebbero portata persino a “dubitare di me”.

Ben diversi, invece, i passaggi personali come quelli legati al marito e soprattutto a sua figlia Matilde: “Le piace l’acqua. Da qui a fare la nuotatrice ce ne passa, anche se ne sarei contenta. Ma so che convivere con questo nome non sarà semplice. Matilde Giunta Pellegrini, ha il doppio cognome“, ha rivelato la Divina.

La presunta gravidanza bis: come stanno le cose

Non è mancato anche un piccolo commento piuttosto piccato relativamente alla possibilità di un secondo bebè con il marito Matteo Giunta. Dopo i tanti rumors, infatti, la Pellegrini ha fatto chiarezza: “Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”.