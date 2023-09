Intervista a 360° per Elettra Lamborghini tra famiglia, vita privata e carriera. L’ereditiera ha raccontato diversi aspetti inediti.

Spontanea, autoironica e senza peli sulla lingua. Elettra Lamborghini si conferma genuina come sempre anche nel corso di una bella intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato qualcosa di più della sua vita. Al netto del “viaggio detox” con cui avrà modo di festeggiare l’anniversario di matrimonio con suo marito Afrojack, la cantante ha sottolineato diversi aspetti inediti legati al suo modo di essere ma anche al come viene percepita dagli altri.

Elettra Lamborghini, l’umiltà e il mondo social

Gli spunti nel corso dell’intervista sono stati davvero tanti ma a spiccare sono alcuni passaggi sul suo modo di essere e come viene percepita dalle altre persone.

In tal senso Elettra ha spiegato: “L’ereditiera più amata? Non penso che la gente mi veda più così, non sono qui solo per il mio cognome pesante, voglio avere una mia identità. Non mi sento né ricca né famosa, per me tutte le persone sono uguali su questa terra. Quando mi fermano per strada o mi guardano sbalorditi, non lo capisco. Vorrei dirgli: ‘Ehi, sono proprio come voi eh’. Mi metterei seduta a parlare con tutti”.

E sugli haters: “Qualche giorno fa avrei voluto rispondergli per benino, ma il mio ufficio stampa non sarebbe stato contentissimo. Con la fama è compreso anche questo, ti ci devi abituare […]”, ha aggiunto.

Quando l’argomento social si sposta sui contenuti da lei pubblicati, la Lamborghini ha spiegato relativamente ai suoi scatti spesso piccanti: “Chi guarda solo quelle si fa una certa idea. Ma chi vede anche le mie storie conosce un’altra Elettra, che di sexy non ha niente. Cucino, taglio i cespugli in ciabatte”.

E ancora sul mondo social, la ragazza ha ammesso: “Cosa mi fa arrabbiare? I social mi vanno sempre meno a genio. Siamo diventati una massa di pecoroni. Mi preoccupa la negatività, la cattiveria, non la capisco”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ereditiera:

