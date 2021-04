Uno dei quesiti che affligge l’umanità è il seguente: perché Elettra Lamborghini, durante le puntate de L’Isola dei Famosi, è seduta dalla parte opposta agli altri opinionisti?

La Twerking Queen ha svelato il motivo, tramite Instagram Stories, dopo aver deciso di sottoporsi alle domande dei follower.

Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

Mi dispiace molto perché mi tocca urlare per conversare con gli altri… Purtroppo, con il fatto che ho avuto il COVID, quando sono rientrata, hanno dovuto mettermi là, perché, per questioni di camera, in tre distanziati, non rientravamo nell’obiettivo.