Belen Rodriguez ha deciso di soddisfare le curiosità dei fan, sottoponendosi alle loro domande tramite Instagram Stories.

La conduttrice argentina, entrata ufficialmente nel settimo mese di gravidanza, tra i vari argomenti, ha parlato soprattutto del suo fidanzato, Antonino Spinalbese, riguardo il quale ha rilasciato le dichiarazioni più interessanti.

Belen, infatti, ha svelato che, inizialmente, la giovane età del suo compagno la spaventò (Antonino Spinalbese ha circa 9 anni in meno di Belen) ma la sua maturità e il senso di sicurezza che prova al suo fianco hanno abbattuto la differenza anagrafica:

All’inizio mi spaventò da morire, anzi, avrei voluto non fosse stato così giovane, il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile. Ma non è stato questo a convincermi a rimanere con lui ma lo è stato il fatto che mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto, in realtà, la bimba fossi io. Ecco, lui mi fa sentire una bambina al sicuro e questo non ha prezzo, né età, per me.