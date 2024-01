Dopo l’uscita di scena di Beatrice Luzzi, Elenoire Ferruzzi ha commentato le vicende del Grande Fratello invocandone la chiusura.

L’abbiamo vista protagonista della passata edizione del Grande Fratello ma Elenoire Ferruzzi ha continuato a parlare del reality, sia la sua annata che quella attuale in diverse occasioni. L’ultima è stata in queste ore con tanto di messaggio social successivo all’uscita di scena di Beatrice Luzzi, forse solo momentanea, a causa del pesante lutto subito con la perdita del padre.

Elenoire Ferruzzi contro il GF

Come spesso le è capitato nel corso di questa edizione del GF, la Ferruzzi ha commentato i temi caldi delle ultime ore nella Casa. In modo particolare l’abbandono, forse momentaneo, di Beatrice Luzzi a causa del lutto che l’ha colpita, con la perdita del padre.

Secondo la ex concorrente, l’uscita di scena dell’attrice è decisamente una perdita importantissima per il reality tanto da richiederne la chiusura.

Elenoire, infatti, non ha fatto giri di parole e su X ha scritto: “Ora che Beatrice se ne è andata potete pure chiudere questa me**a. Lei era l’unica che teneva in piedi tutto! Chiudere sto schifo. Spero l’abbiate capito che questa debba essere l’ultima edizione visto gli ascolti e il seguito di me**a che ha il GF”.

Pare proprio che l’ex gieffina non sia rimasta in rapporti perfetti con il programma dopo la sua parteciazione lo scorso anno o per lo meno che il cast di questa edizione non le sia decisamente piaciuto.

Di seguito anche il post su X dell’ex concorrente del reality e anche le diverse reazioni alle sue parole:

Ora che Beatrice se ne andata potete pure chiudere questa merda lei era l’unica che teneva in piedi tutto ! Chiudete sto schifo! spero l’abbiate capito che questa debba essere l’ultima edizione visto gli ascolti il seguito di merda che ha #gf — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 3, 2024

