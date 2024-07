Sembra essere terminata la storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Spunta una foto sospetta dell’attore con una donna…

Storia finita oppure no tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? Da tempo si susseguono alcuni rumors che vorrebbero la relazione tra la ballerina e l’attore essere conclusa, eppure i due, in qualche modo, anche se mai a parole, erano sempre riusciti a smentire. Ora, invece, ci sarebbe una foto sospetta che riguarderebbe il protagonista di Mare Fuori…

Elena D’Amario, storia finita con Caiazzo?

Cosa sta succedendo tra la D’Amario e Caiazzo? Né Massimiliano né Elena hanno confermato o smentito la rottura, anche se tutti gli indizi sembrano confermarla. I due avevano annunciato la relazione nel 2023 e avevano sorpreso tutti vista anche la differenza d’età. Da settimane si parla, come detto, di rottura ma in qualche modo entrambi erano riusciti sempre a far interrompere tali voci. Ora, però, le cose potrebbero essere ben diverse visto che sui social ci sarebbe una foto decisamente particolare che vede l’attore protagonista con un’altra donna…

La foto sospetta dell’attore

Ebbene sì, perché tramite un post su Instagram e una storia diffusa dallo stesso Caiazzo, ecco che l’attore si è mostrato in compagnia di Tonia De Micco. La ragazza ha pubblicato alcuni scatti tra cui, appunto, quello con Massimiliano. “Non nascondere la magia”, ha scritto la giovane che ha subito generato tantissime reazioni.

“Ma sono fidanzati?”, ha chiesto qualcuno. “Siete bellissimi”, “Una bomba Tonia, brava”, si legge ancora nei commenti. “E Elena che fine ha fatto?”. Tantissimi utenti, infatti, hanno preso la foto tra la De Micco e Caiazzo come una prova dei loro sentimenti o, per lo meno, della loro frequentazione. Staremo a vedere se qualcuno vorrà dare spiegazioni in merito. Al momento tutto tace, ma la foto resta e, forse, dovrà essere “giustificata” dai due giovani…

