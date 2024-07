I retroscena di Alvin sul rapporto di amicizia e professionale con Ilary Blasi. Scherzi, simpatia ma anche qualche fase di tensione…

Dopo essere stati insieme per L’Isola dei Famosi, Alvin e Ilary Blasi sono tornati protagonisti a Battiti Live, il noto programma musicale che accompagna i telespettatori durante l’estate. Il conduttore ed ex inviato in Honduras ha raccontato alcuni dettagli del suo rapporto con la collega presentatrice svelando anche dei momenti non proprio di serenità vissuti.

Alvin e il rapporto con Ilary Blasi

Intervenuto ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, Alvin ha raccontato di avere un ottimo rapporto con la Blasi ma anche che alcuni momenti di tensione non sono mancati: “Ci sono stati anche quei momenti”, ha ammesso il conduttore facendo riferimento a presunte liti avute con Ilaru. “Ma si sono risolti subito. Sono capitati scherzi un po’ fastidiosi di altri ma la nostra amicizia è sempre salda”, ha confermato mettendo in evidenza come il feeling con l’ex di Totti sia assolutamente positivo e di grande complicità.

E su L’Isola…

Se si parla del rapporto con la Blasi, impossibile non sottolineare come l’accoppiata vincente tra la donna e appunto Alvin sia stata in un certo senso rimpianta a L’Isola di quest’anno: “L’Isola non mi manca“, ha precisato il conduttore. “Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei più voluto farla“.

E ancora su quanto vissuto in passato: “È stata un’esperienza complessa dal punto di vista professionale perché stai dall’altra parte del mondo con fuso orario, con il caldo, con un’umidità pazzesca. Sei in diretta quattro ore alla settimana spesso manca l’elettricità, l’acqua calda, ci si lava i denti con l’acqua della bottiglia. L’esperienza in Honduras mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano ma ora credo che sia al giusto termine”, ha concluso ancora Alvin senza rimpiangere affatto l’avventura in Honduras.

