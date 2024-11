La star di Will & Grace, Sean Hayes, ricoverato due volte in una notte: problemi cardiaci preoccupano i fan dell’attore.

Sean Hayes, indimenticabile Jack McFarland nella sitcom Will & Grace, ha rivelato di essere stato ricoverato due volte nella stessa notte per un grave episodio di fibrillazione atriale (AFib). La confessione è avvenuta durante una puntata del suo podcast SmartLess, in cui l’attore ha condiviso i dettagli di quella drammatica esperienza. Scopriamo che cosa è successo all’attore e come sta adesso.

Cosa è successo a Sean Hayes

Hayes ha raccontato di essersi svegliato nel cuore della notte con sintomi preoccupanti, come respiro affannoso e un battito cardiaco irregolare.

Senza svegliare suo marito, si è recato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove i medici hanno stabilizzato il ritmo cardiaco con l’aiuto di un defibrillatore. Tuttavia, appena un’ora dopo essere tornato a casa, l’attore ha avuto un nuovo episodio che lo ha costretto a un secondo ricovero nello stesso ospedale.

La notizia è stata riportata anche dai più importanti siti di gossip internazionali.

‘Will & Grace’ star Sean Hayes reveals on the November 18th episode of his podcast ‘Smartless,’ that he was hospitalized twice in one night. pic.twitter.com/PBSSkdH81W — E! News (@enews) November 21, 2024

Non è la prima volta che Hayes affronta questa condizione. L’attore ha già parlato pubblicamente della sua battaglia contro la fibrillazione atriale, una condizione cronica che comporta rischi significativi, come ictus o insufficienza cardiaca.

Paura per Sean Hayes

Nel 2021, ospite al Jimmy Kimmel Live!, aveva raccontato con ironia le sue frequenti visite in ospedale: “Quando arrivo al pronto soccorso, sanno già cosa fare. Io mi addormento, loro dicono ‘libera’ e torno a casa“.

Sean Hayes è noto per il suo straordinario talento comico e per il ruolo iconico in Will & Grace, grazie al quale ha vinto un Emmy e quattro Screen Actors Guild Awards. La sua lotta contro la fibrillazione atriale dimostra una grande forza d’animo e sensibilizza il pubblico su una condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo.

Sean Hayes ha concluso il suo racconto con un messaggio importante: “Prendetevi cura del vostro cuore. È l’unica cosa che conta davvero“.

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG