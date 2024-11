Gene Gnocchi commenta la relazione tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera con un inaspettato affondo social.

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sta facendo molto parlare di sé sui social, alimentando gossip e curiosità. La celebre influencer e l’erede della famiglia Tronchetti Provera sono stati paparazzati mentre si scambiavano tenere effusioni, confermando il legame senza bisogno di dichiarazioni ufficiali sui social.

Nonostante il riserbo della coppia, l’attenzione mediatica non si è fatta attendere. Tra i commenti più inaspettati spicca quello del comico Gene Gnocchi, che ha scelto di esprimersi con la sua consueta ironia.

La stoccata di Gnocchi fa il giro del web

Gene Gnocchi ha pubblicato sui suoi profili social una foto di Ferragni e Tronchetti Provera accompagnata dalla scritta: “‘Alle donne basta un sorriso per farle innamorare’. Lui si chiama Giovanni Tronchetti Provera. La sua azienda fattura 6,7 miliardi di euro“.

Il post è stato completato da una didascalia altrettanto pungente: “L’amore è amore. I fatturati non contano. (cit)”.

L’ironia di Gnocchi non è passata inosservata, e ha suscitato diverse reazioni tra chi ha trovato il commento divertente e chi, invece, lo ha considerato una provocazione fuori luogo.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: il giudizio del pubblico

Chiara Ferragni, da sempre sotto i riflettori, sembra affrontare la nuova relazione con tranquillità, nonostante le inevitabili critiche. Da un lato, il pubblico celebra la coppia come simbolo di successo e potere; dall’altro, non mancano frecciate come quella di Gnocchi, che evidenziano l’influenza del patrimonio e del prestigio familiare nelle dinamiche di coppia.

I fan ora si chiedono se l’influencer risponderà all’”attacco” social di Gene Gnocchi o se, al contrario, continuerà a godersi il nuovo amore lontano dalle piattaforme. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG