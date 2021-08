Domiziana Giovinazzo è l’attrice che ha conquistato la popolarità nazionale grazie al ruolo di Elena Martini che ha interpretato nella fiction di Rai 1, Un Medico in Famiglia.

Ieri, 27 agosto 2021, l’attrice 21enne ha compiuto il grande passo, sposandosi con il fidanzato Angelo. Domiziana Giovinazzo e il suo neo-marito, recentemente, sono anche diventati genitori del piccolo Lorenzo, nato lo scorso aprile.

L’attrice romana ha condiviso una serie di Instagram Stories con le quali ha immortalato i momenti più emozionanti del suo matrimonio.

Dalla cerimonia in chiesa fino ai festeggiamenti, dal primo bacio da marito e moglie fino al taglio della torta nuziale, l’attrice ha condiviso il giorno più bello della sua vita, oltre che con i suoi cari, anche con le persone che seguono il suo profilo Instagram (132mila follower).

Come da tradizione, prima delle nozze, Domiziana Giovinazzo ha anche ricevuto una serenata, organizzata da suo marito. Sempre su Instagram, si possono trovare le immagini anche del suo addio al nubilato che l’attrice ha festeggiato con le sue amiche.

Domiziana Giovinazzo: Elena Martini di Un Medico in Famiglia

Il personaggio di Elena Martini è apparso stabilmente in Un Medico in Famiglia a partire dalla sesta stagione, andata in onda nel 2009.

Elena Martini, insieme al fratello gemello Libero Martini Jr., detto Bobò (interpretato da Gabriele Paolino), erano i figli di Lele e Alice, rispettivamente interpretati da Giulio Scarpati e Claudia Pandolfi.

Domiziana Giovinazzo ha vestito i panni di Elena Martini per un totale di cinque stagioni e sette anni, fino alla decima e ultima stagione della fiction, andata in onda nel 2016.

Nel corso della sua carriera, l’attrice, oltre ad Un Medico in Famiglia, ha preso parte anche alle fiction Don Matteo (l’undicesima stagione, per la precisione, andata in onda nel 2018) e Nero a Metà, fiction con Claudio Amendola trasmessa nel 2018, entrambe andate in onda su Rai 1.