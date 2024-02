Sfogo social, ma con tanta ironia, per Sabrina Ferilli protagonista di una disavventura nella sua casa di Roma. Cosa è successo.

Una cosa è certa: Sabrina Ferilli non cambierà mai. Anche nei momenti più “fastidiosi”, la nota attrice riesce a reagire con la sua solita ironia. Vedere per credere quanto accaduto in queste ore nella sua abitazione romana. Per un’intera giornata, infatti, la donna si è trovata a fare i conti con una problematica non da poco.

Disavventura per Sabrina Ferilli: la reazione

A raccontare quanto vissuto in queste ore nella sua casa di Roma è stata proprio la Ferilli che sui social, precisamente su Instagram, ha mostrato anche con le foto la problematica affrontata.

L’attrice, infatti, ha dovuto fare i conti con l’interruzione per 24 ore del flusso dell’acqua nella sua zona. Come la donna, moltissimi altri abitanti di alcune zone della Capitale hanno affrontato lo stesso destino.

La bellissima Sabrina, però, non si è data per vinta e non si è fatta abbattere da questa piccola disavventura che, in città, ogni tanto capita.

La donna ha reagito nel modo migliore possibile: ironia e scatti social. “Oh, da oggi per essere felici 24 ore senza acqua. La vita mi riporta sempre con i piedi per terra. Daje tutta”, ha detto.

La sua frase ha accompagnato anche alcune foto in cui ha mostrato delle bacinelle e delle pentole piene d’acqua posizionate sul suo terrazzo.

Non sappiamo se, adesso, il piccolo disguido sia risolto. Da quanto si apprende da Leggo, stando alle ultime notizie, il quartiere di Prati dove abita appunto l’attrice sarebbe dovuto rimanere senz’acqua almeno per 24 ore a causa dei lavori programmati e annunciati nei giorni scorsi che coinvolgono varie strade.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attrice a proposito della serie tv Rai ‘Gloria’ di cui è protagonista:

