Mossa voluta e con un doppio fine? Chi lo sa, Chiara Ferragni ha aggiornato la foto profilo Instagram ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei fan.

Lo scatto social senza fede e poi una serie di messaggi enigmatici. Cosa sta succedendo in casa Ferragnez? Nelle ultime ore, le voci di crisi, che sembravano essere state spazzate via, tra Chiara Ferragni e Fedez sono riemerse. L’imprenditrice digitale ha anche cambiato foto del profilo Instagram, “dimenticandosi” di suo marito…

Chiara Ferragni cambia la foto profilo: non c’è Fedez

Potrebbe esserci stato un altro segnale relativamente al rapporto tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Ebbene sì, perché da settimane i rumors di una presunta rottura tra i due vanno avanti. Al netto di una giornata di San Valentino passata insieme, le voci di una crisi tra i due non si sono placate e diversi “indizi” hanno fatto pensare, appunto, ad una storia in declino.

Adesso, anche dopo la foto senza fede postata nelle scorse ore nelle sue stories di Instagram, la bella Chiara ha fatto un altro gesto che ha generato grande clamore. Quale? La Ferragni ha cambiato la sua immagine del profilo Instagram.

Nulla di male, se non fosse che nella foto in questione la donna sia insieme ai due suoi figli, Vittoria e Leone, ma senza Fedez. Del marito, infatti, nessuna traccia.

Questo segnale è stato letto da molti come la conferma che le cose tra i due non stiano andando benissimo. Al momento nessuno dei diretti interessati ha parlato o dato qualche commento a tal proposito ma è probabile che, se i rumors dovessero continuare ad essere così insistenti, qualcuno possa uscire all scoperto. Staremo a vedere come finiranno le cose…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale in tutta la sua bellezza e dove, ancora, manca suo marito:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG