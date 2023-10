Molti utenti social hanno criticato Diletta Leotta che si è mostrata dopo un allenamento e senza sua figlia, da poco arrivata al mondo.

Nel mondo social, si sa, le polemiche e gli attacchi degli haters sono dietro l’angolo. Chiedere a Diletta Leotta che nelle ultime ore ha visto tantissimi commenti ad un suo recente post nel quale si mostrava reduce da un allenamento per tornare in forma dopo la nascita di sua figlia. Proprio l’assenza della bambina dalla foto e da altre stories ha generato grande discussione da parte dei suoi seguaci.

Diletta Leotta, gli attacchi degli haters

Diventata mamma ad agosto, la bella Diletta è già tornata super in forma. Merito della costanza negli allenamenti, esattamente come l’ultimo portato a termine nelle scorse ore e di cui si è “fatta vanto” con un post Instagram.

La Leotta, infatti, si è mostrata in tutto il suo splendore dopo un workout. Peccato che anziché ricevere commenti positivi in merito al fisico e alla sua voglia di farsi trovare pronta, anche per il suo lavoro, la donna si sia scontrata con tantissimi parere negativi.

La questione, infatti, è stata spostata sul fatto che la donna non fosse con sua figlia, Aria, avuta da Loris Karius, probabilmente lasciata alla tata. “Ma la bambina sempre con la tata?”, “Tu sola e fai quello che vuoi, tanto a tua figlia ci pensa un’altra persona”.

Ma non solo questo genere di commenti. Per alcuni haters, infatti, la Leotta avrebbe fatto finta di allenarsi dato che, al netto dell’outfit da ginnastica, negli scatti indossava delle scarpe non per l’occasione: “Con gli stivali work out? Almeno fingi bene”.

Al momento la donna non ha replicato ma ha lasciato scorrere tutto. Chissà se deciderà di dare qualche spiegazione. Probabilmente questo non accadrà.

Di seguito anche il post Instagram della nota conduttrice DAZN dove possono essere letti i vari commenti ricevuti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG