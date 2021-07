Al centro di un dibattito sui social, Diana del Bufalo dopo aver pubblicato una story sul suo Instagram è subito balzata in vetta ai Trending Topic di twitter, come mai?

Il motivo è presto detto: l’attrice di Che Dio ci aiuti è seguita da 1.6 milioni di followers e i suoi video irriverenti sono spesso fonte di meme. Questa volta però l’argomento tocca una corda molto delicata: il catcalling, ovvero le molestie verbali subìte per strada da molte donne.

Guidavo, ero dentro una macchina. Due uomini, a distanza di 5 minuti “‘aho ah bella! ah bona!'”…Ma in questo stato? Sarà che sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, però siete falsi.

Tra ironia e un pizzico di provocazione, in uno schiocco di dita la story rimbalza immediatamente su twitter, da lì Diana diventa fonte di scontri e dibattiti. Sommariamente, a Diana viene puntato il dito contro per aver fatto un’affermazione del genere con troppa leggerezza. Al momento Diana non è intervenuta sulle polemiche.

Lo schieramento contro l’attrice è abbastanza chiaro: “Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un’argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore“. Un’altra utente scrive: “Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il cat calling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza. Noi tutte invece che dopo averlo subito ci sentiamo umiliate e terrorizzate tanto da cambiare strada abbiamo vissuto sicuramente un’allucinazione collettiva“.

C’è chi addirittura esprime delusione per l’uscita: “Rimasta malissimo da quello che ha detto Diana Del Bufalo dato che a me piace da anni” e chi, al contrario, prende le difese: “Se solo la seguiste capireste che era palesemente ironico“.

Il polverone scatenato dal caso dell’attrice arriva dopo l’ormai celebre denuncia di Aurora Ramazzotti riguardo la pratica del Catcalling.