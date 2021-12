Altro colpo di scena nell’intricata questione che coinvolge Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Da ormai settimane si parla della crisi che l’attore e la modella stanno attraversando, di mezzo c’è Soleil Sorge. Ad oggi Alex si trova ad un bivio: lasciare la casa e risolvere i problemi con Delia oppure viversi l’avventura in casa e quindi anche il legame con l’influencer?

A dare una sferzata alle risposte di Belli questa sera ci sarà una foto scoop di Whoopsee: nello scatto si nota chiaramente Delia in compagnia di un altro uomo. Il portale riferisce che Delia avrebbe trascorso una serata intima in un ristorante argentino situato a Milano:

Le foto sono ben chiare! Non mentono! Delia si lascia trascinare da un bacio particolarmente appassionato con il ragazzo. Le foto arrivano dopo l’esclusiva del settimanale Chi. A questo punto Delia ha gettato la spugna? E’ davvero finita con Alex? Pochi giorni fa la modella ha annunciato su Instagram la volontà di lasciare la casa in cui conviveva con l’attore e lasciare Milano:

Sono stati giorni complessi – si legge tra le Instagram Stories, in un messaggio scritto in bianco su un funereo sfondo nero – Vi ringrazio per l’affetto che mi avete mostrato. Ora però mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, dal gossip, lontano da casa. A presto, Milano.